La Roma sceglie Azmoun: tifosi infuriati su radio e web

E' sbarcato ieri sera intorno alle 20 a Ciampino il nuovo attaccante giallorosso, che non è Duvan Zapata né nessun altro dei tanti nomi accostati nelle ultime settimane alla Roma. Dal cilindro di Tiago Pinto, infatti, è uscito un nome a sorpresa, cioè Sardar Azmoun, attaccante iraniano negli ultimi 18 mesi al Bayer Leverkusen e vecchio pallino sia della Roma, che lo ha cercato proprio nell’estate in cui dallo Zenit San Pietroburgo si trasferì in Germania, sia di José Mourinho, che lo voleva al Tottenham. [...] Fuori tempo massimo per essere a disposizione per Verona e probabilmente anche per la gara contro il Milan di venerdì prossimo. Se ne riparlerà dopo la sosta del campionato, perché Azmoun è reduce da un problema muscolare e ha ricominciato ad allenarsi solo da pochi giorni. Il pensiero di Mourinho sul nuovo acquisto – i due hanno parlato ieri in una videochiamata, lo scatto è stato pubblicato sui social dall’agente del calciatore – si conoscerà oggi nella conferenza stampa alla vigilia della partenza della squadra per Verona, mentre quello della piazza, almeno in gran parte, non è positivo: da ieri mattina i tifosi romanisti hanno fatto sentire il proprio dissenso nelle radio e sui social, invitando Tiago Pinto e i Friedkin a «vergognarsi» per l’arrivo dell’iraniano, considerato peggio di una ruota di scorta. Non è però detto che con Azmoun il mercato in attacco della Roma sia concluso, anzi. Aver portato un altro giocatore senza spendere un euro, lascia ancora un po’ di margine per coltivare un sogno, che porta il nome di Lukaku. Il belga è sempre in uscita dal Chelsea, come ha confermato ieri l’allenatore Pochettino: «Non è cambiato nulla, sono la società e il calciatore a decidere cosa fare». [...]

(corsera)