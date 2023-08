La Roma saluta col poker

Finisce in scioltezza il ritiro portoghese della Roma, con una comoda vittoria contro il Farense che aiuta Belotti a ritrovare il buon umore: un autogol procurato, un gol da centravanti vero e una traversa interna. Pellegrini invece ha trovato il primo gol dell'estate, con un piatto destro in area sul tipico lancio di Mancini. Troppo grande la differenza tecnica tra le due squadre, anche se le indicazioni interessanti non sono mancate.

Mourinho sta insistendo sulla costruzione dal basso e i cambi di ritmo verticali, con la squadra che sta mostrando un atteggiamento autorevole in fase di possesso palla. Nel primo tempo era Bove il centrocampista incaricato di alzare il pressing, nel secondo è stato Aouar. Pellegrini veniva a proporsi come playmaker aggiuntivo, con Mourinho che si è posto l'obiettivo di farlo giocare il più possibile con Aouar e Dybala.

(corsport)