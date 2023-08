La Roma pronta ad abbracciare il figliol prodigo Paredes. Atteso nelle prossime ore

[...] La trattativa con il Psg è avanzatissima per Leandro Paredes e potrebbe infatti chiudersi nelle prossime ore. [..] Sul giocatore sono piombati parecchi club, tra cui il Galatasaray, che ha un canale aperto con il Psg anche dopo l’operazione-Icardi (pagato dai turchi dieci milioni di euro). Ma ci è piombata anche la Roma, che è diventata subito la prima scelta per l’argentino.

Paredes dovrebbe sbarcare nelle prossime ore, al massimo in un paio di giorni per fare le visite mediche. Con la Roma ha trovato un accordo di massima fino al 2025, spalmando anche parte del lauto ingaggio (circa 8 milioni) che deve ricevere ancora per un anno dal Psg. A cui dovrebbe andare una cifra tra i 4 e i 5 milioni, dilazionati nel tempo come pagamenti. [...]

(gazzetta.it)

