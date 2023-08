La Roma non molla

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Avanti a oltranza per Marcos Leonardo. La Roma ha individuato nel profilo del centravanti brasiliano di proprietà del Santos il nuovo rinforzo da consegnare a Mourinho. Pinto continua a lavorare incessantemente con i Peixe: la prima offerta, di 8 milioni fissi più 7 di bonus è stata infatti quasi subito migliorata fino ad arrivare a 10 di base fissa più otto. Cifra ritenuta bassa dal Santos, che si è vista arrivare un ulteriore rilancio dal club giallorosso che comprende una base di 11 milioni di euro a cui ne vanno aggiunti 7 oltre alla garanzia di un 10% sulla futura rivendita del talento classe 2003. L'offerta sembra accontentare il Santos che avrebbe tuttavia da ridire sulle modalità di pagamento, l'ostacolo principale della trattativa - il giocatore ha inoltre da tempo dato l'ok al trasferimento. Tiago Pinto, infatti, preferirebbe dilazionare il costo dell'operazione, mentre il club brasiliano vorrebbe incassare immediatamente la parte fissa. A questo stallo va aggiunta inoltre la precaria situazione del Santos, sia in classifica, il club è infatti vicinissimo alla zona retrocessione, sia a livello societario, con il presidente contestato dai tifosi per un mercato non soddisfacente e le recenti dimissioni di Falcao da coordinatore dell'area tecnica. Nel frattempo, ieri Marcos Leonardo è partito titolare nella gara contro l'Athletico Paranaense a differenza del suo compagno di squadra Washington, che non risultava neanche tra i giocatori in panchina. Sul classe 2005 c'è l'interesse di Monaco e Chelsea, con i Blues che hanno già formalizzato un'offerta di 15 milioni più 5 di bonus al Santos, che ha concesso fino a domani al club francese per pareggiare o rilanciare l'offerta. Le operazioni in uscita per i due attaccanti al momento sembrano essere slegate, con i Peixe che preferirebbero comunque cedere solamente uno dei due talenti del vivaio. Nel momento in cui dovesse partire Washington, tuttavia, il Santos, forte di una liquidità immediata, potrebbe alzare ulteriormente il prezzo del cartellino di Marcos Leonardo, costringendo la Roma a un ulteriore sforzo economico.

Nel frattempo, Pinto continua a lavorare per l'attaccante che andrebbe ad affiancare il giovane brasiliano e uno dei nomi sulla lista del gm è quello di Arnautovic. Il centravanti austriaco, tuttavia, ieri non ha partecipato all'amichevole del Bologna in Olanda contro l'AZ Alkmaar, assistendo al match dalla tribuna a causa di un fastidio al flessore.

La liquidità necessaria per migliorare il reparto offensivo passa dalla cessione di un altro giocatore brasiliano. Continuano infatti i contatti tra Roma e Nottingham Forest per Ibanez. Nei giorni scorsi è arrivata un'offerta di 25 milioni più bonus, considerata non abbastanza alta dalla Roma, che vorrebbe incassare 30 milioni. I Reds avrebbero inoltre proposto un ingaggio da top player al centrale, non pienamente convinto del progetto non di altissimo livello. Il Nottingham Forest non è tuttavia l'unica squadra interessata a Ibanez: sul centrale della Selecao - che in caso di cessione verrebbe comunque rimpiazzato - è forte l'interesse dell'Al-Ahli.