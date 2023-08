La Roma e Marcos Leonardo: trattativa a oltranza con il Santos

La trattativa col Santos per provare a portare in giallorosso Marcos Leonardo continua ad oltranza. Nonostante le parole di un paio di giorni fa di Paulo Roberto Falcao, i contatti tra le due società continuano, alla ricerca di una formula che possa soddisfare tutti, soprattutto sulla modalità di pagamento. [...] Il Santos vorrebbe monetizzare immediatamente la cessione. Anche perché la dirigenza brasiliana in queste ore sta fronteggiando una dura contestazione da parte della tifoseria, per niente contenta di veder partire il calciatore più talentuoso e rappresentativo. Se proprio devono perderlo, insomma, i tifosi del Santos pretendono che sia almeno per un’offerta vantaggiosa dal punto di vista economico. [...] Ancora in stand-by la trattativa col Psg per Renato Sanches: potrebbe sbloccarsi ad inizio settimana. Domani (ore 19.30, diretta su Dazn) la squadra affronterà in Francia il Tolosa: partenza e ritorno in giornata.

(corsera)