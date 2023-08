La Roma accelera. Apertura Santos, Marcos Leonardo prepara la valigia

La Roma sembra aver sciolto il nodo in attacco, puntando sul giovane brasiliano Marcos Leonardo. Non sappiamo se questo farà fare i salti di gioia a Mourinho, ma il via libera del Santos a 10 milioni più 5 di bonus potrebbe almeno farlo sorridere. L'accordo con la società brasiliana è ai dettagli della modalità di pagamento, il giocatore ha già dato l'ok e si tratterebbe di un investimento di prospettiva.

Scontato che Mourinho preferirebbe Alvaro Morata, così come è scontato che la richiesta dell'Atletico Madrid (21-22 milioni) e l'ingaggio (5 milioni) siano troppo elevati per la Roma. Al momento però tutte le concorrenti si sono defilate, per questo si sussurra che Mourinho abbia chiesto allo spagnolo di aspettare. La terza possibilità, in caso di partenza di Belotti, è quella di un usato sicuro a basso costo alla Marko Arnautovic o Alexis Sanchez.

(gasport)