La Roma a Londra si regala un gigante. Lukaku è in arrivo

La squadra senza centravanti e il centravanti senza squadra stanno per incontrarsi. La Roma è volata a Londra a prendersi Romelu Lukaku: ieri mentre la squadra partiva per Verona il vice presidente Ryan Friedkin è atterrato nella capitale inglese alle 18, per chiudere l'affare. Un prestito oneroso per cui la Roma è disposta a spendere il budget previsto per Zapata. La trattativa è decollata ieri, quando il giocatore ha convinto il Chelsea ad aprire al prestito, l'unica condizione accettabile per i giallorossi.

A sbloccare lo stallo anche una telefonata tra i Friedkin e Todd Boehly, proprietario americano del Chelsea, con la Roma che è partita forte dell'accordo col giocatore e la telefonata di Mourinho, che già lo ha allenato. L'obiettivo è definire prima con il Chelsea l'accordo economico sulla base di un prestito oneroso tra gli 8 e i 10 milioni, poi di chiudere col giocatore. L'obiettivo di Ryan Friedkin è tornare a Roma portando con sé il centravanti che Mourinho aspetta dal 4 giugno.

(La Repubblica)