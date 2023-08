La realtà dice Champions, il resto è solo un sogno

Si dirà: José Mourinho ora è con le spalle al muro, la Roma è da scudetto. No, non funziona così. Non si vive di solo Lukaku, che è stato facile accostare al Batistuta di un ventennio fa: Gabriel, nella Roma di Capello, era l'elemento mancante per chiudere il cerchio magico: Romelu è la punta che serviva e che in rosa non c'era, la migliore possibile e la società è stata lungimirante a cogliere l'occasione. Ma per lo scudetto qualcosa ancora manca. [...]

Mou le spalle al muro adesso ce le ha per un altro obiettivo: il piazzamento in zona Champions. [...] Lukaku, aspettando che sia in condizioni fisiche accettabili, è uno che nel nostro campionato fa la differenza e la Roma con lui deve risalire. La Champions non è un vezzo, ma una necessità vitale. [...] Per lo scudetto c'è da attendere. Appartiene ai sogni.

(Il Messaggero - A. Angeloni)