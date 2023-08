Il precampionato della Roma Primavera è andato in soffitta con la convincente vittoria contro il Monterosi. L'undici di Federico Guidi martedì sera scenderà in campo al Via Del Mare per sfidare il Lecce in Supercoppa. Ci saranno nuovi e vecchi protagonisti in campo tra cui Guerrero, Alessio e Joao Costa.

(corsport)