La prima di Alessio con i big

Si è allenato ieri a Trigoria il diciannovenne Filippo Alessio. Attaccante, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio giovanile in Italia, è stato preso dalla Roma in questa estate (prestito con diritto di riscatto dal Vicenza]e sarà aggregato alla Primavera. Ieri, però, si è allenato con la squadra appena tomata dal ritiro portoghese. Di lui si parla bene da tanto e, in attesa di capire se Mourinho gli darà qualche possibilità come ha fatto con altri "bambini", già sa quanto la Primavera si aspetti dal suo arrivo.

(corsport)