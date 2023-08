La parabola di Petrucci, dalla Premier alla C

Al Manchester United lo chiamavano "il nuovo Totti", mentre nel settore giovanile della Roma era il pupillo di Andrea Stramaccioni. Davide Petrucci, trequartista classe 1991, ha scelto il Brindisi in Serie C, dopo più di 300 presenze tra i professionisti con 23 gol e 29 assist a referto. Nel 2008 Petrucci lasciò il vivaio della Roma per andare allo United per 200mila sterline.

Qui il giocatore però non è mai riuscito a esordire in prima squadra, girando il mondo in Championship con Peterborough e Charlton, in Belgio con l'Anversa, in Turchia con il Caykur Rizespor, in Italia con Ascoli e Cosenza e in Israele con l'Hapoel Beer Sheva. Ora riparte dal Brindisi, contratto fino al 30 giugno 2025.

(La Repubblica)