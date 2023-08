La frase di Scamacca che svela un retroscena sul mercato della Roma

[...] Ieri Gianluca Scamacca è arrivato a Roma per sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart con l'Atalanta. Nelle casse del West Ham finiranno 25 milioni più 5 di bonus, oltre il 10% sulla futura rivendita. [...] «Sono contento di essere tornato in Italia e di giocare per l’Atalanta. Il mancato trasferimento alla Roma? Eh, sono spariti...», sono state le uniche parole di Scamacca che poi ha varcato la porta a vetri di Villa Stuart.

La Roma si era mossa per prima ma non ha affondato il colpo per riprendere l’ex prodotto del settore giovanile di Trigoria. Idem per il Milan: occhiolino e poca sostanza. Sembrava un affare chiuso quello con l’Inter, ma l’Atalanta ha piazzato il blitz decisivo pareggiando l’offerta base e rendendo i bonus più facili da raggiungere. Il West Ham era soddisfatto di entrambe le proposte. Per convincere il giocatore, quindi, il club di Bergamo ha alzato la proposta economica sull’ingaggio: parliamo di circa 3,2 milioni di euro a stagione, mentre con la maglia della squadra di Inzaghi avrebbe guadagnato meno, circa 2,8 milioni all’anno. [...]

(corrieredellosport.it)

