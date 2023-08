La forza di Lukaku, la classe di Dybala: l’attacco di Mourinho diventa stellare

L’accordo ancora non c’è. Si tratta a oltranza. Ma difficilmente, arrivati a questo punto, con il blitz della Roma a Londra, non si arriverà ad una stretta di mano tra i giallorossi e il Chelsea per Romelu Lukaku. Né Inter e nemmeno Juventus, ma la squadra di José Mourinho, pronto ad affidargli l’attacco della sua truppa. [...] Un attacco stellare, con Lukaku che entrando nel dettaglio si adatta benissimo alle caratteristiche di tutti i compagni di reparto. Ovvio che la Joya è il partner naturale, abile tecnicamente, pronto a buttarsi alle spalle di Big Rom nel momento in cui lui viene incontro per dare l’opzione in avanti ai centrocampisti, ma anche con Belotti, in una veste diversa, pronto ad azzannare lo spazio con il lavoro sporco fatto in questo caso dal Gallo, Lukaku ci può stare. E lo stesso discorso si potrebbe fare pure con Azmoun, che può tranquillamente agire come seconda punta con l’ex Inter che è quello che si sacrificherà, anche, a prendersi le “carezze” e le “attenzioni” dei difensori avversari. L’anno scorso il prescelto era Dybala che in questo modo verrà tutelato anche sotto l’aspetto fisico. Magari girando un poco più lontano con la libertà di inventare potrebbe ricevere meno colpi. [...] Dybala-Aouar-El Shaarawy alle spalle di Romelu. Un’idea fantastica. Da valutare. Per sognare.

(Il Messaggero)