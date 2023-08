Joya doppio forfait: rinuncia al Diavolo e all’Argentina

Come si pensava, la coppia dei sogni dei tifosi della Roma dovrà attendere prima di vedere la luce. Lukaku è ancora alla ricerca della migliore condizione, così come Dybala, che neanche ieri si è allenato in gruppo e contro il Milan non dovrebbe neppure andare in panchina. Il problema all’adduttore che lo ha costretto a uscire dal campo nel match contro l’Hellas Verona non è stato ancora smaltito, motivo per cui dovrebbe saltare anche gli impegni con la nazionale argentina. La sensazione, però, è che voglia utilizzare la sosta per raggiungere il top della condizione fisica ed essere titolare contro l’Empoli il 17 settembre.

Anche Pellegrini ha svolto un lavoro differenziato per via di un fastidio all’adduttore, ma è pronto a stringere i denti pur di esserci. La convocazione dovrebbe essere sicura, ma deciderà Mourinho se schierarlo o meno. Assenti, invece, Renato Sanches e Azmoun.

(gasport)