Josè-Romelu: quel prendersi e lasciarsi e la chiacchierata a San Siro un anno fa

Incredibile? Ma no, qui di incredibile non c’è proprio niente, eventualmente qualcosa di bizzarro perché l'attacco atomico progettato da Beppe Marotta con Lukaku e Dybala vestirà in giallorosso, questione di un giorno, neanche, c'è Romelu che fa finta di volerci ancora pensare sopra. Ma non ha scelta. Comunque tifoseria giallorossa in agitazione molecolare, Roma subito inserita fra le pretendenti al titolo, Dybala deluso per il mancato arrivo di Morata ora è su di giri e Josè Mourinho ritrova il belga dopo averlo allenato al Manchester United o al Chelsea dove le cose non erano andate benissimo, anzi.[…] Adesso però pare tutto proprio chiarito, Josè ha chiamato Lukaku e gli ha incorniciato la vita nella città eterna, le sue magnificenze, monumenti e cli-ma, la certezza di schierarlo titolare e la possibilità di rifarsi un'immagine dopo i pasticci di questa estate. Josè lo conosce molto bene e sa come gestirlo, per ora si tratta solo di un parcheggio a termine ma quando c'è di mezzo il portoghese non si può mai dire con certezza cosa succederà, se a Roma dovesse centrare obiettivi fino a ieri fuori dalla sua portata non è impossibile qualunque scenario futuro sotto la minaccia di sue dimissioni immediate e irrevocabili se il belga non venisse confermato, ipotesi al momento solo teoricamente impossibile. […]

(Il Giornale)