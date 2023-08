José prova la squadra anti-Salernitana. Matic e Dybala rimangono a Trigoria

In attesa del centravanti, Mourinho oggi alle 20 contro il Partizani Tirana proverà la squadra che tra una settimana scenderà in campo per l'esordio in campionato contro la Salernitana. Nel gruppo che raggiungerà la capitale albanese non ci saranno né Matic, nè Dybala.

Il serbo è ancora in bilico tra questioni personali e di mercato, col tecnico del Rennes Genesio che è uscito allo scoperto: "Sì, sono fiducioso sul suo arrivo. Ma aspettiamo che sia tutto pronto". La Roma per lasciarlo partire vuole almeno 4 milioni. Dopo Tirana, Mou concederà ai suoi due giorni di riposo.

(Il Messaggero)