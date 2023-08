José e la squadra sono tornati nella Capitale sull'aereo del Papa

Subito dopo l'amichevole con il Farense la Roma ha lasciato il Portogallo, con Mourinho che avrà a disposizione il suo gruppo domani in vista dell'amichevole di domenica contro il Tolosa (19:30). Secondo ladepeche.fr il campo da gioco non è praticabile per via del maltempo, ma la Roma non ha avuto segnali che l'amichevole possa saltare. Dopo il test in Francia ne verrà fissato un altro in Italia per chiudere la preparazione estiva, col campionato che inizierà il 20 contro la Salernitana.

Mourinho non avrà a disposizione Dybala e Pellegrini, fermati dal giudice sportivo insieme al tecnico portoghese e i collaboratori Foti e Salzarulo. In panchina ci sarà il preparatore atletico Rapetti, anche se non avendo il patentino non potrà essere nella distinta ufficiale. La squadra intanto è tornata a Roma con un aereo speciale, lo stesso su cui è salito Papa Francesco per volare a Lisbona, dove era in programma la Giornata Mondiale della gioventù.

(Il Messaggero)