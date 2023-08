José col Tolosa prova gli undici anti-Salernitana

Stasera alle 19:30 la Roma affronterà il Tolosa nella penultima amichevole prima dell'inizio della Serie A. Mourinho, in attesa del nuovo centravanti, avrà quindi l'occasione per provare la formazione che giocherà all'esordio contro la Salernitana, quindi senza gli squalificati Pellegrini e Dybala. Al momento i maggiori candidati a fare con in avanti sono Belotti ed El Shaarawy, con Solbakken prima alternativa. A centrocampo dovrebbero giocare Cristante, Aouar e Bove, mentre in difesa ci saranno sicuramente Mancini e Smalling, con Ndicka e Llorente a lottare per la terza maglia. A destra Kristensen può essere considerato il titolare, mentre a sinistra Zalewski e Spinazzola partono alla pari.

(corsera)