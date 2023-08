Intrigo Lukaku

Ad offrire una maglia in Serie A a Romelu Lukaku, a sorpresa, potrebbe essere la Roma che ha tetti salariali ben più bassi rispetto alla Juventus ma punta proprio sull'eventuale disagio del Chelsea, qualora dovesse ancora ritrovarsi a carico il centravanti nelle ultime ore di mercato, e sull'ipotetico disagio di Romelu se escluso dai piani bianconeri dopo essere scaricato dai dirigenti nerazzurri: pronto, in tal caso, un blitz nelle ultime ore per il prestito. [...] Fuori dai confini della Serie A, assodato l'addio al Chelsea - «La situazione era chiara prima del mio arrivo» ha chiarito Mauricio Pochettino -, si profilano due soluzioni che scongiurerebbero lo stesso un trasloco: nelle ultime ore alcuni intermediari hanno allacciato infatti una trattativa con il West Ham e intanto non si defila il Tottenham che, ceduto Harry Kane al Bayern Monaco - per altro subito in gol contro il Werder Brema -, è rimasto gelato dalla valutazione di Evan Ferguson da parte del Brighton - 120 milioni di sterline - ed è disturbato dalla concorrenza di Randal Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte. Sullo sfondo, poi, resta l'Arabia Saudita: in Inghilterra pensano che finirà così, complice anche una settimana in più di mercato - chiusura il 7 settembre -, ma l'Al Hilal, che Lukaku aveva già rifiutato pensando alla Serie A nonostante gli fosse stato prospettato un triennale da 60 milioni.

(La Stampa)