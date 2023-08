Inter, Milan e Roma: che fatica per il 9. C'è chi ha fatto meglio

Passerà forse alla storia, questo mercato, come il più strano, sofferto, intrigante, imprevedibile, elettrico, in qualche caso avventuroso, festiva! degli attaccanti. Perché sono loro a essere in copertina da giorni e giorni. (...) A una settimana dal via del campionato - e si può dire che non vediamo l'ora? - gli interrogativi da questo punto di vista però non Mancano assolutamente. Soprattutto per quanto riguarda le migliori. A parte il Napoli, (...) un po' tutti sono alle prese con un rebus da sciogliere. E se il Milan ha puntato su Okafor come vice-Giroud (...) , l'Inter ha faticato moltissimo a riprendersi dal voltafaccia di Lukaku e ancora insegue un obiettivo all'altezza delle sue ambizioni; e la Roma ha intavolato mille trattative senza però riuscire a centrare l'obiettivo. Al punto che - con il massimo rispetto per il loro valore - gli ultratrentenni Arnautovic e Zapata sono improvvisamente diventati i nomi da prima pagina. Anche per squadre che, lo scorso anno, hanno fatto parlare moltissimo ín campo internazionale. Le due finali, di Champions ed Europa League, sono infatti li a testimoniarlo. Un dato - questo ritardo nel chiudere il cerchio -che stride maggiormente se si fa riferimento ad altre concorrenti. Sì, perché se ci sono squadre da vertice ancora incompiute e indecifrabili in prima linea - che da mesi sanno di dover riempire una casella, ma non riescono ad arrivare a dama - bisogna invece sottolineare la prontezza e la "generosità" con cui altri si sono attrezzati al meglio. (...)

(gasport)