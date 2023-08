Inizia il ritiro a Cascia per le giallorosse

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Archiviata la passata stagione con la festa scudetto, la Roma femminile ha iniziato il ritiro in vista del prossimo campionato che partirà tra un mese. Ieri pomeriggio prima seduta di allenamento in Umbria per le campionesse d'Italia: come lo scorso anno, le ragazze di mister Alessandro Spugna si sono ritrovate allo Sporting Center «La Reggia» di Cascia, struttura dotata di ogni comfort che da anni ospita numerose squadre di Serie A, B e C. Sono 25 le calciatrici che hanno iniziato a lavorare, tra loro anche le italiane Bartoli, Di Guglielmo, Giacinti, Giugliano, Glionna, Greggi, Linari e Serturini reduci dalla delusione del Mondiale in Australia e Nuova Zelanda abbandonato ai gironi. Nella lista inoltre Aigbogun, Bernardi, Ceasar, Ciccotti, Feiersinger, Korpela, Kramzar, Latorre, Merolla, Ohrstrom, Pellegrino Cimò, Testa E. Testa S., Tomaselli, Valdezate, Zannini e Zouhir. Domenica si uniranno al gruppo Haavi e Roman; nel corso della prossima settimana arriveranno nella Città di Santa Rita anche Minami e Kumagai per completare la rosa. Intanto il 30 agosto le giallorosse sfideranno in amichevole la Fiorentina al Giulio Onesti prima del test contro il Chelsea a Londra del 3 settembre. Per cominciare al meglio, il tecnico ha lavorato sia in palestra che sul campo. Le sedute al momento sono a porte chiuse, il 24 e 25 gli allenamenti saranno invece aperti al pubblico. Nella prima giornata di ritiro, i quattro estremi difensori sono scesi in campo per primi, lavorando con il preparatore. A seguire il resto del gruppo ha lavorato palla al piede. Spugna ha poi diviso le ragazze in due gruppi per concentrarsi separatamente su difesa e attacco. Oggi è in programma una doppia seduta.