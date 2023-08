Indiscrezioni e certezze: tifosi in delirio. Anche Boniek chiede: “Quando sbarca?”

La Lukaku-mania è ormai inarrestabile. La città, sponda romanista, è praticamente impazzita all’idea che Big Rom possa materializzarsi da un momento all’altro in uno dei due aeroporti della Capitale. E allora è caccia all’ultima notizia, all’indiscrezione dell’amico, dell’amico dell’amico, alla dritta di un impiegato dell’aeroporto o di un futuro vicino di casa. Addirittura, Zibì Boniek sul suo profilo Twitter, incuriosito dalla vicenda, ha interpellato direttamente il club: «A che ora arriva?», ha scritto il polacco. [...] Ci saranno da gestire migliaia di persone come accaduto nell’estate del 2015 quando è atterrato Edin Dzeko. Oppure all’arrivo di José Mourinho all’aeroporto di Ciampino il 2 luglio del 2021: una marea umana lo ha aspettato all’esterno dello scalo, lui ha abbassato il finestrino e ha salutato, poi alcuni si sono diretti al centro sportivo di Trigoria dove è salito sul tetto dell’edificio e ha mostrato la sciarpa romanista. In tantissimi immaginano una presentazione in stile Dybala come è accaduto lo scorso anno al Colosseo quadrato nel quartiere Eur. Erano presenti diecimila tifosi che hanno dato il benvenuto alla Joya, uno show suggestivo che ha emozionato l’argentino. E chissà cosa ha in mente la famiglia Friedkin per l’arrivo di Romelu. Per ora nessuno si sbottona, sia per scaramanzia sia perché, come ha ricordato Tiago Pinto, la trattativa non è chiusa. Meglio aspettare, ma la città è pronta a esplodere di felicità.

(Il Messaggero)