In cinquemila a Ciampino, cori anche per Friedkin. Alcune auto danneggiate

L'attesa, i cori e l'esplosione di gioia. Per i 5mila tifosi della Roma presenti ieri a Ciampino è stata una giornata di festa, tra bandiere sciarpe e fumogeni che hanno colorato lo scalo romano. Le prime persone sono arrivate intorno alle 13, circa un'ora prima che l'aereo di Dan Friedkin partisse da Londra per Bruxelles. Alle ore 16 l'aereo è decollato nuovamente, questa volta con direzione Roma.

In pochi istanti è diventato l'aereo più seguito al mondo sulla piattaforma "Flightradar" con più di 30mila visualizzazioni. Una bolgia totale ha accolto Big Rom, lui ha salutato tutti, ha indossato la sciarpa della Roma prima di salire nell'auto della società. Cori anche per Dan Friedkin, con la zona che è rimasta congestionata per le due ore successive. Sgomberate le macchine sul piazzale destinato ai tifosi, tranne quattro che hanno riportato danneggiamenti che hanno fatto il giro del web.

(Il Messaggero)