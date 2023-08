Il testamento immaginario di Mazzone: “A Totti lascio la mia collezione di sabbia, a Mourinho i miei ahò”

REPUBBLICA.IT - È apparso il testamento di Carletto Mazzone, i familiari hanno deciso di renderlo pubblico perché riguardava tutti. Un pulcino della Roma è stato scelto per la lettura in piazza. Il piccolo Libero Bonaccia, detto “picchietto”, maglia, calzoncini e scarpini, nella piazza di Ascoli Piceno, è salito su una cassetta della frutta e l’ha letto.

“Io Carletto Mazzone, allenatore, veterano, padre, nonno e soprattutto ex calciatore di un passato ormai ricordato solo da Alessandro Barbero, in piena facoltà calcistica e mentale, dopo aver vinto il venticinquesimo campionato di pennica pomeridiana dell’Italia centro meridionale, lascio: a Francesco Totti un vecchio Casio digitale in plastica con cronometro, e la mia collezione di sabbia dietro la linea di porta: nel caso perdesse il ricordo dei gol; a Pep Guardiola i terzini che salgono a prendersi lo stupore della gente di ieri, e la mia vecchia maglia della Roma per Marcelo Bielsa; a Roberto Baggio il mio quaderno degli appunti tattici, anche se lui ha la tecnica, nel caso a ottant’anni decidesse di fare l’allenatore come Gianni Rivera”.

"Ad Andrea Pirlo lascio la mia corsa sotto la curva dell’Atalanta, fatta dal mio gemello Carlo II, nella speranza che si scomponga almeno una domenica; lascio i miei ‘Ahó’ a José Mourinho che quest’anno ne ha proprio bisogno; a Claudio Ranieri lascio la voglia di continuare a dare l’anima senza farlo vedere, come quando lo conobbi a Catanzaro; tutti i miei ricordi di Catanzaro li lascio a Romelu Lukaku, che avrà anche condiviso il latte coi sorci ma c’ha la memoria de Giorgia Meloni”.

"Allo sceicco Al Thani lascio un piccolo pezzo de tera dove cresce ‘na ruchetta che levate, cavandola scoprirà il segreto della vita; a Beppe Signori lascio ‘na pinza de mi padre e ‘na pizza de mie; tutti li sguardi che s’è preso Marco Materazzi e so’ serviti pe’ vince er mondiale li lascio a Nadir Zortea; tutte le domeniche in provincia, de pioggia e pareggi, dove però se rideva, le lascio a Florentino Pérez; a Gigi Di Biagio lascio la panchina del Cagliari che è una frontiera western; a Maurizio Sarri lascio l’Uno-Tre, faglielo fa n lancio ogni tanto a quelle pore creature, Mauri’, a lui lascerei pure il posticipo del lunedì, sempre; a Vincenzo Italiano lascio il compito de anna’ ad allenare la Juventus, me sarebbe piaciuto”.

"Le mie sconfitte non potendole lascia’ a Carletto Ancelotti, dopo Perugia poi, le lascio a Cristiano Ronaldo: le mie vittorie e la mia ironia tutto a Ivan Juric, poraccio; a Jaime Báez der Frosinone lascio la possibilità di tirare sempre da qualunque parte, uno che tira le punizioni è più raro d’un romanista che fa vince lo scudetto alla Lazio”.