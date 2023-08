Il Santos fa muro per Marcos

Il Santos ha chiuso ancora una volta le porte per Marcos Leonardo, come confermato dal nuovo coordinatore tecnico André Gallo: "Il Santos, nelle condizioni nelle quali si trova, non farà questo affare. Puntiamo sul suo ritorno [...]". Ora Tiago Pinto guarda avanti, col compito di regalare a Mourinho almeno un attaccante esperto. Il Bologna ha chiuso ogni canale per Arnautovic e tutto continua a convergere su Duvan Zapata, con l'Atalanta disposta ad accettare il prestito a patto che si trasformi in obbligo.

La Roma ha pensato di subordinarlo al 50% delle presenze, mentre l'altra opzione è un prestito oneroso di 3 milioni che preluderebbe l'acquisto definitivo. Con Renato Sanches che aspetta il via libera del Psg l'altro capitolo riguarda il possibile sostituto di Matic. La Roma ha già l'ok di Paredes ma i parigini hanno ricevuto un'offerta del Galatasaray di 6 milioni. Intanto potrebbero arrivare buone notizie da Under e Zaniolo. Per le loro cessioni la Roma detiene il 20% sulla futura rivendita.

(Il Messaggero)