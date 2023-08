Il giorno di Lukaku

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA/A. DI CARLO) - [...] Solo pochi giorni fa sembrava una semplice suggestione, un sogno che mai si sarebbe avverato. Poi nel giro di poche ore tutto è cambiato e il sogno ora è divenuto realtà. L’apertura al prestito del Chelsea ha dato l’input definitivo ai Friedkin che, insieme al gm Tiago Pinto, non hanno perso tempo e hanno raggiunto immediatamente la capitale inglese. [...] Il club inglese era partito da una richiesta di 10 milioni di euro per il prestito oneroso, ma la Roma è rimasta ferma sulla propria posizione: l’offerta presentata dai giallorossi è stata di circa 5 milioni, più uno di eventuale bonus al raggiungimento di determinati obiettivi, proposta accettata dal Chelsea che, visti i tempi ristretti prima della chiusura del mercato e avendo poco margine di manovra a disposizione, ha dovuto abbassare le proprie pretese.

[...] Nella giornata di ieri le dirigenze dei due club non si sono incontrate, dato che la proprietà inglese era in Francia per seguire la partita di Ligue 1 dell’altra sua squadra, lo Strasburgo. Ma in mattinata è previsto un nuovo e decisivo incontro tra i Friedkin e Boehly per arrivare alla chiusura del cerchio e completare l’operazione.

L’unico nodo che al momento rimane da sciogliere è quello relativo all’ingaggio di Lukaku. Il centravanti belga, dopo aver trascorso il weekend in Belgio, è tornato a Londra e rimane in attesa dell’ok definitivo per prendere il primo volo con direzione Fiumicino, dove migliaia di tifosi giallorossi sono in trepidante attesa e non vedono l’ora di accoglierlo. Il belga, che attualmente percepisce 11,5 milioni, è chiamato sensibilmente a ridursi l’ingaggio, come già fatto lo scorso anno nell’operazione che lo ha portato a vestire nuovamente la maglia dell’Inter. La Roma vorrebbe che scendesse attorno ai 7 milioni, il Chelsea non ha alcuna intenzione di partecipare al pagamento di una parte dello stipendio.

Per questo la Roma è in costante contatto con Sebastien Ledure, l'avvocato che cura gli interessi del centravanti belga, per trovare la quadra economica e organizzare il viaggio verso l'Italia. Il calciatore, nel mentre, non ha ricevuto il pagamento dai Blues delle mensilità di luglio e agosto (compenso da 325mila sterline a settimana) visto che la proprietà inglese non ha intenzione di corrispondere quanto pattuito visto che si è allenato con l’Under 21 per tutta l’estate e non in Prima Squadra. Tutte questioni che dovranno trovare una soluzione, ma oggi dovrebbe essere il giorno decisivo per la tanto attesa fumata bianca. Fiumicino e Ciampino sono stati allertati, una città intera trattiene il respiro. Ancora poche ore e la proprietà giallorossa, dopo Dybala, è pronta a regalare anche il talento di Lukaku a Mou e a tutto il popolo romanista che, impaziente, non vede l’ora di sommergere d’affetto Big Rom.