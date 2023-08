Il Gallo batte un colpo

La formazione della Roma contro il Farense è a metà tra quella vista col Braga e con l'Estrela: c'è Bove (e poi Aouar) con Pellegrini, il tutto incastrato nel collaudato 3-5-2 con un Belotti ritrovato sia sotto porta che nel lavoro lontano da essa. Intanto è in arrivo Marcos Leonardo, che non esclude l'arrivo di un profilo più strutturato come Morata. Un giocatore che possa far tornare la Champions alla Roma, che manca ormai da troppo tempo.

Mourinho nel frattempo vede una squadra in crescita dal punto di vista fisico. La sensazione è che la Roma cerchi più un fraseggio senza buttare via il pallone, con pressing alto e ripartenze. La prima rete di ieri è un autogol di Artur Jorge su cross di Belotti, che segna il 2-0 alla mezz'ora. Mancini poi pennella per Pellegrini che trova il 3-0, nella ripresa Kristensen ricambia l'autogol del primo tempo con Silva che trova la terza autorete di serata prima del 4-2 di Maxuel.

