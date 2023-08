Ibanez sblocca tutto: Roger al Nottingham e la Roma si lancia su Leonardo e Arna

La Roma sul fronte attacco ha scelto di non percorrere la strada della contrapposizione ma della sinergia, provando così a fare un colpo doppio: prendere un baby talento da crescere e un senatore pronto all’uso. Non è un mistero che i nomi pronti sul taccuino siano quelli di Marcos Leonardo del Santos, 20 anni, e Marko Arnautovic del Bologna, 34 anni. E la strana coppa Marcos & Marko può nascere grazie a una levatrice assai particolare, ovvero la cessione di Ibanez in Premier. [...] Il brasiliano sta capendo che giocare nel campionato più mediatico del mondo può essere una occasione importante, tanto più che la presenza di Ndicka e Llorente di fatto limitano i suoi spazi nella Roma. Comunque il club giallorosso, pur sedendosi al tavolo con il Nottingham, ha fatto presente che la sua richiesta è 30 milioni, perché il 10% sono da dare all’Atalanta, secondo le clausole stabili al momento dell’acquisto. [...] Marcos Leonardo ha già accettato la proposta giallorossa e quindi agevolerà anche lui la trattativa per far sì che l’affare si possa chiudere a breve. Discorso diverso quello per Arnautovic. Dopo che il Bologna ha detto di no alla richiesta di prestito, la Roma è disponibile a pagare il centravanti austriaco, ma non una cifra superiore ai 4-5 milioni. [...]

(gasport)