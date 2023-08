Ibañez saluta, Zapata insidia Arnautovic. Offerto Muriel, Pinto su Renato Sanches e Marcos Leonardo

Con la cessione di Ibañez, la Roma incassa i soldi da investire sull’attaccante. Il profilo, però, non è quello di Alvaro Morata che costa 21 milioni e 5 di stipendio in quattro anni (l’Atletico Madrid gli ha proposto un rinnovo al 2027). Troppi per un quasi 31enne considerando che a febbraio tornerà Abraham. [...] Pinto vorrebbe chiudere al più presto per Marcos Leoardo e ha alzato ulteriormente l’offerta a 12 milioni di parte fissa più 6 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Manca ancora l’accordo sui termini di pagamento: la Roma vorrebbe posticiparli al 2024, i brasiliani li vorrebbero tutti e subito. Problemi che, fanno sapere gli intermediari, sono facilmente superabili. Ci sarà poi da ingaggiare l’attaccante esperto. Il preferito di Mou è Arnautovic, ma il Bologna fa muro e non lo valuta meno di 9 milioni. Pinto ne offre al momento tre. È stato proposto Muriel dell’Atalanta (scadenza 2024) ma proprio a Bergamo c’è il calciatore che potrebbe fare al caso di José. Si tratta di Zapata, due anni in meno di Arnautovic e a differenza dell’austriaco sul mercato. Ieri contatti tra i due club. Non solo attacco, perché se Matic dovesse prendere la decisione di lasciare Trigoria, allora si aprirebbe la caccia ad un altro mediano. [...]

(Il Messaggero)