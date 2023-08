Ibanez non è attratto dal Nottingham ma a Trigoria sperano di convincerlo

Il mercato della Roma per decollare ha bisogno di liquidità. Così come ha fatto il Milan con la cessione di Tonali (64 milioni), l’Inter con quelle di Onana (52), Pinamonti (20) e Brozovic (18) e la Lazio con Milinkovic-Savic (40). Le plusvalenze di quasi 30 milioni centrate da Pinto, sono servite per restare nei paletti Uefa (non riuscendoci per poco: a ottobre prevista una multa). Per questo la proposta di 25 milioni che il Nottingham Forest ha avanzato tramite intermediari per Ibañez rappresenta ossigeno per il club che nelle ultime ore ha registrato anche l’interesse dell’Al Ahli. Il difensore è stato rimpiazzato numericamente da Ndicka, inoltre, per rendere completo il reparto è stato rinnovato il prestito di Llorente e ci sono anche Mancini, Smalling e Kumbulla (rientrerà a dicembre). Se ce ne dovesse essere bisogno, Cristante e Kristensen possono adattarsi. [...] Le offerte del Nottingham e dell’Al Ahli ci sono. Pinto che aveva fissato inizialmente il prezzo a 35 milioni, ma a 30 (raggiungibili attraverso bonus) è disposto a chiudere, le sta valutando. [...]

(Il Messaggero)