Ibanez ai saluti per 35 milioni. E il Rennes ora tenta Matic

(...) Ieri la squadra di José Mourinho stava masticando i suoi chilometri in amichevole a Tolosa, il cellulare del general manager Tiago Pinto era bollente. Comprensibile. D’altronde sulle varie direttrici ci sono almeno quattro giocatori con il futuro più o meno in bilico e il dirigente deve cercare la scelta più adatta per coniugare i bilanci giallorossi alla volontà dello Special One. Così le porte girevoli fanno vedere Roger Ibanez (che ieri non ha partecipato alla trasferta della squadra) con la valigia in mano destinazione Al-Ahli. (...) La cessione imminente del difensore brasiliano, che in Arabia andrà a guadagnare circa 8 milioni a stagione, dovrebbe portare nelle casse della Roma 25 milioni più 10 di bonus agevoli. Quanto basta per far già intravedere il traguardo dei 35 milioni. Discorso diverso quello relativo a Matic. Il centrocampista serbo è uno dei fedelissimi di Mourinho, ma a 35 anni – avendo l’opportunità di firmare un contratto biennale in un campionato forse meno impegnativo – sa che per lui è una occasione da valutare, anche perché il legame con i giallorossi (a meno di rinnovi) dovrebbe concludersi a giugno prossimo. Per smuovere la Roma che non vuole cederlo, i mediatori vorrebbero presentarsi con 6-7 milioni. (...) A proposito di entrate, c’è però da sistemare al più presto l’attacco della squadra, perché il solo Belotti non può reggere da solo il peso della fase offensiva e non si può sperare sempre nelle magie del (fragile) Dybala. Per questo Pinto ragiona almeno su tre fronti. Il primo lo porta da Marcos Leonardo, per cui continua – sia pure con molti problemi – la trattativa con il Santos. Segnalato come il ventenne attaccante abbia cominciato a seguire la Roma sui social (e di questi tempi è un indizio che può avere un suo peso), l’offerta della società giallorossa dovrebbe aggirarsi su dieci milioni (pagabili in quattro anni) più otto di bonus agevoli. Il problema è che il Santos sta vendendo anche un altro dei propri attaccanti (Washington) al Chelsea e la sensazione che si respira in Brasile è che sia dura cedere due punte, soprattutto in questi giorni di contestazione. (...) Discorso analogo per Arnautovic, che vorrebbe approdare alla Roma, ma che il Bologna non vuole cedere per una cifra intorno ai 3-4 milioni, anche perché non avrebbe molto margine per trovare un sostituto di quel livello. (...)

(gasport)