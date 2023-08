Ibanez ai saluti

Doveva essere un tranquillo sabato di agosto, prologo al penultimo test amichevole della Roma, previsto per questa sera a Tolosa (ore 20, diretta tv su Dazn). E invece, in tarda serata, il sì di Ibañez all'Al-Ahli ha cambiato radicalmente le carte in tavola.

Poco dopo le ore 22, gli agenti del brasiliano hanno comunicato alla Roma di aver raggiunto un accordo di massima per il trasferimento del loro assistito al club arabo. Non quindi il Nottingham Forest e l'affascinante Premier ma, a sorpresa, la Saudi League. [...] Restìo inizialmente a trasferirsi in Arabia ma convinto a suon di milioni (4 all'anno) ad accettare il trasferimento. Pinto ieri ha trascorso la sua giornata alternando call sia con gli inglesi che con gli arabi. Perché nonostante l'intesa tra Ibañez e l'Al Ahli, va ancora limitato qualcosa con la Roma che chiede 35 milioni per il cartellino del brasiliano, a fronte dei 30 offerti.

[...] Nel momento infatti in cui l'addio di Ibañez sarà ufficiale (le visite mediche sono già state fissate a Parigi ma i due club continuano a trattare) Mourinho potrà finalmente essere accontentato con il nuovo centravanti. E al di là delle dichiarazioni di Morata di un paio di giorni fa, ora anche lo spagnolo torna ad essere un obiettivo. Va comunque registrato come almeno sino a ieri la Roma abbia continuato a muoversi sul doppio binario Marcos Leonardo (ieri in gol su rigore contro l'Athletico Paranaense) - Arnautovic.

[...] La società giallorossa, dopo aver parlato con il fratello di Marko, ha il sì dell'attaccante, non però del Bologna, stizzito per la manovra di disturbo sul calciatore. A Trigoria hanno offerto 3 milioni per il cartellino: la risposta è stata «No, grazie. O 9 milioni oppure Bove». Tutto fermo, quindi. Come per il brasiliano del Santos: la proposta di 11 milioni più 6 di bonus ancora non è stata accettata. Questo fino a ieri, però. Perché la liquidità che ora entra nelle casse giallorosse, può stravolgere mercato e obiettivi. [...]

(Il Messaggero)