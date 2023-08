A dare l’ufficialità della cessione ci ha pensato José Mourinho, pubblicando ieri mattina una foto in cui salutava Roger Ibanez nella palestra di Trigoria. [...] Operazione da circa 33 milioni di euro, così suddivisi: 28,5 per la cessione (ma il 10% va girato all’Atalanta), tre di eventuali bonus (facili) e 1,4 (il contributo di solidarietà pari al 5% della cessione) a carico del club arabo. In più la Roma avrà anche il 20% sulla futura rivendita del giocatore [...]

(gasport)