I rossoneri sono un tabù: Mou non li batte dal 2010

La Roma ha in corso la peggior serie negativa di questo secolo contro il Milan, che non batte da 7 partite: 3 pareggi e 4 sconfitte dopo il 2-1 all’Olimpico del 27 ottobre 2019. I rossoneri sono l’unica squadra contro cui la Roma è in svantaggio in casa nei confronti diretti in Serie A: 26 vittorie, 30 sconfitte e 33 pareggi.

Anche per Mourinho il Milan è un avversario tosto, infatti non lo batte dal 2010 perché poi ha ottenuto 3 pareggi e 2 sconfitte. Ci sono tre squadre che lo Special One non ha mai superato da quando è tornato in Serie A: Napoli, Venezia e proprio il Milan. Inoltre Pioli è l’unico dei 138 allenatori affrontati almeno 3 volte in carriera che Mou non ha mai battuto.

(corsera)