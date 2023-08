I giallorossi battono 2-1 il Partizani

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma batte 2-1 il Partizani nell'ultima amichevole prestagionale. Mourinho all'Air Albania Stadium schiera un 3-5-2 molto simile a quello che si vedrà all'esordio in campionato contro la Salernitana: in porta Rui Patricio, con Mancini, Smalling e Llorente in difesa. Il centrocampo composto da Kristensen, Bove, Pagano, Aouar e Spinazzola, con l'attacco affidato a Belotti ed El Shaarawy. Ed è proprio il Faraone ad aprire le marcature sfruttando il lancio di Pagano e battendo con un pallonetto Hoxha. Al 25' arriva il raddoppio di Belotti con una conclusione rasoterra in diagonale con il portiere albanese che non può fare nulla. Il secondo tempo inizia con la Roma in gestione palla che non subisce particolari pericoli. A pochi minuti dalla fine i giallorossi rimangono in 10 con Mourinho che ha preferito togliere dal campo Aouar per i troppi falli commessi dai padroni di casa. Partizani che riesce anche a trovare il gol che accorcia le distanze grazie al calcio di rigore prima conquistato e poi realizzato da Cara. La Roma già nella serata di ieri ha lasciato l'Albania per tornare nella Capitale.