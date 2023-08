Ha vinto Matic: va al Rennes. Alla Roma soltanto 3 milioni

Il mercato della Roma passa soprattutto dalla Francia. Sull’asse che va da Trigoria a Parigi, passando per Rennes. (...) Il centrocampista è stato accontentato e nelle prossime ore si unirà al Rennes. La Roma è riuscita ad ottenere per il suo cartellino il minimo sindacale, cioè 3 milioni di euro (compresi i bonus) che corrispondono a qualcosa in meno rispetto a quanto i giallorossi ci rimetteranno, non potendo più usufruire del decreto crescita rispetto allo stipendio dell’ex Chelsea. Il suo sostituto dovrebbe arrivare da Parigi e si tratta di una vecchia conoscenza romanista: Leandro Paredes. Classe ’94, l’argentino nell’ultimo anno ha giocato senza brillare particolarmente alla Juventus: il Psg lo aveva praticamente ceduto al Galatasaray, ma lui ha bloccato tutto perché aspetta la Roma. Nella Capitale ha ancora casa e molti amici. Da quando si è presentata l’opportunità di un ritorno, è stato chiaro con il Psg: la sua priorità è la Roma. Tiago Pinto dovrà quindi convincere la società francese, la cui proprietà si può considerare amica di quella giallorossa – in particolare di Dan Friedkin, che lo scorso anno intervenne direttamente per sbloccare l’operazione Wijnaldum -, a chiudere la doppia cessione di Paredes e Renato Sanches. (...) Duvan Zapata, invece, ha giocato nell’amichevole che l’Atalanta ha disputato contro la Juventus, nonostante si stia ancora lavorando sulla formula del suo trasferimento nella Capitale. È il segnale che la chiusura dell’accordo non è così imminente come sembrava un paio di giorni fa (...)

(corsera)