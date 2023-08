Graziani: “Non conosco l’iraniano però so che con Lukaku la squadra sarebbe da scudetto”

CORSERA - Ciccio Graziani, ex attaccante giallorosso, ha rilasciato un'intervista al quotidiano parlando del nuovo arrivo Sardar Azmoun e del possibile approdo di Romelu Lukaku. Le sue parole:

[...]

Arriverà l’iraniano Azmoun. Qual è il suo giudizio?

«Azmoun non lo conosco così bene. Se la Roma ha puntato su di lui ci sarà un motivo, però non mi sembra un attaccante in grado di spostare le gerarchie del campionato. Se la Roma vuole fare il salto c’è un solo nome».

Sono stati accostati tanti attaccanti alla Roma, tutti con caratteristiche diverse, come se non ci fosse una strategia.

«Morata è un usato sicuro come Zapata, ma è uno da 12/13 gol, non è un cecchino. Gioca bene per la squadra, ma segna poco. Serviva più uno come Scamacca o Arnautovic, che a me piace tantissimo. Ha le caratteristiche giuste per fare reparto da solo. Per questo Lukaku sarebbe il top».

È proprio innamorato…

«Se la Roma prendesse lui ci vorrebbero due stadi per contenere tutte le persone. Già l’Olimpico è esaurito così, figuriamoci con lui. La gente lo andrebbe a prendere all’aeroporto, sarebbe un acquisto spaventoso per l’immagine e per il valore del calciatore».

I tifosi di Inter e Chelsea lo reputano un traditore.

«I calciatori sono tutti traditori. C’è gente che bacia la maglia e dopo una settimana chiede la cessione o l’aumento dello stipendio. I calciatori ormai sono così, il dio denaro ha fatto la differenza».

[...]