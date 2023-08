Giallorossi in Albania senza Dybala e Matic

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma in campo per l’ultima amichevole precampionato. Questa sera – calcio d’inizio alle ore 20 – i giallorossi ritorneranno all’Air Albania Stadium, dopo la finale di Conference League, per affrontare i padroni di casa del Partizani Tirana. La gara – in esclusiva su Sky Sport Summer – non vedrà tra i protagonisti Paulo Dybala. L’argentino ieri ha svolto nuovamente lavoro individuale in palestra dopo il problema a Tolosa di domenica scorsa e non sarà quindi della partita.

Mourinho potrebbe quindi sfruttare l’assenza della Joya per testare un undici titolare anti-Salernitana. Contro i granata alla prima giornata di campionato infatti, oltre a Pellegrini, sarà assente per squalifica anche Dybala. A centrocampo spazio quindi a Bove e Aouar, l’attacco, per mancanza di alternative, sarà affidato a Belotti, mentre è ballottaggio in difesa tra N’Dicka e Llorente.