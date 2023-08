Giallorossi a Tolosa per crescere

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma in campo contro il Tolosa per la penultima amichevole prima dell'esordio in campionato. Questa sera alle ore 19:30 - visibile in esclusiva su DAZN - la squadra di Mourinho affronterà il club francese allo Stadium de Toulouse per il quinto test stagionale. Rientrato l'allarme riguardante il terreno di gioco: il Tolosa ha infatti gestito il terreno di gioco fino all'ultimo per cercare di preservarlo e sarà normalmente a disposizione per la partita. I giallorossi, che ieri hanno svolto una seduta di rifinitura a Trigoria, partiranno in giornata per poi rientrare nella Capitale nelle ore successive al triplice fischio della gara. Contro il Tolosa, arrivato tredicesimo in Ligue 1 la scorsa stagione, Mourinho potrebbe continuare a schierare un undici simile a quello che verrà utilizzato all'esordio in campionato contro la Salernitana, dove saranno squalificati Dybala e Pellegrini. In attacco ci potrebbe essere spazio a gara in corso per Alessio, centravanti della Primavera che ieri si è allenato nuovamente con i "grandi".