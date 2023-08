Gasperini blocca Zapata e Pinto dice basta: la trattativa sfuma, ora serve un’idea

Indietro tutta, ieri la trattativa tra Roma e Atalanta per Duvan Zapata invece di accelerare, ha vissuto una brusca frenata. Se non addirittura una chiusura della trattativa. Se poi qualcosa cambierà, come a volte accade nel mercato, lo sapremo solo nei prossimi giorni, di certo da domenica in poi. Sabato prossimo, infatti, l’Atalanta sarà di scena a Frosinone e Zapata sarà lì con Gasperini invece che a Verona, al servizio della truppa giallorossa di Mourinho. [...] E allora ieri è tornato d’attualità anche il nome di Willian José, su cui la Roma si era avvicinata nei giorni scorsi, il brasiliano di 31 anni che il Betis Siviglia spera di dar via in questo ultimo scorcio di mercato. Costa 5-6 milioni, neanche tanto, può essere un’idea last minute in attesa del ritorno di Abraham (febbraio-marzo) e lo sbarco di Marcos Leonardo (su cui però è piombato anche il Manchester United, pronto ad offrire 20 milioni più 5 di bonus). Nelle ultime ore, poi, a Pinto è stato offerto anche Luka Jovic, che la Fiorentina non ha inserito nella lista europea di Conference e che vale circa dieci milioni. Ma il giocatore reduce da una stagione deludente al momento è l’ultima carta del mazzo. Sullo sfondo, infine, restano i vari Daka e Abel Ruiz. La sensazione è che però la Roma cerchi qualcosa di meglio.

(gasport)