Friedkin: "Non vendiamo"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - I Friedkin non vendono. Nella giornata di ieri tramite una comunicazione ufficiale sul proprio sito, poi diffuso sui social, ha voluto smentire qualunque tipo di cessione del Club. Secondo un’indiscrezione del Corriere dello Sport, infatti, nella mattinata di ieri sarebbe stata inviata agli uffici di Trigoria una proposta formale di 850 milioni di euro per l’acquisizione della Roma da parte di Raffaello Follieri. Per il quotidiano sportivo l’imprenditore pugliese avrebbe infatti inviato un’offerta alla società per l’acquisizione del club svincolata tuttavia dal progetto stadio di Pietralata.

Nel comunicato della Roma viene confermato che non è stata mai ricevuta alcuna offerta formale via PEC e viene inoltre ribadita l’intenzione di non voler cedere la squadra da parte dei Friedkin. "In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa – recita la nota ufficiale - AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l’acquisizione del Club. Il Gruppo Friedkin comunica, inoltre, di non avere alcuna intenzione di cedere il Club. Saranno valutate azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare il Club e il Gruppo per ottenere visibilità personale". Nel pomeriggio è arrivata la risposta di Follieri. Dopo un breve virgolettato all’Ansa, l’imprenditore pugliese tramite un comunicato stampa ha confermato l’offerta ribadendo la volontà di rilevare le quote per "rilanciare la squadra a livello internazionale", dichiarando la smentita della Roma "del tutto inspiegabile e non veritiera".

La famiglia texana, che ha rilevato il club capitolino nel 2020, ha sempre sottolineato l’intenzione di investire per almeno 20-30 anni, ponendosi l’obiettivo di cercare di far diventare la Roma – un "gigante addormentato", come definito da Dan Friedkin nel comunicato di acquisizione - uno dei miglior club in Europa e nel mondo. E in questo senso la società è a lavoro per portare ulteriori sponsor nella Capitale. Dopo la partnership con la Ferrarelle, nuova acqua ufficiale fino al 2025, la Roma ha inoltre annunciato un accordo con HDI Assicurazioni, nuovo Insurance Partner, per una cifra vicina al milione di euro. Il logo dell’azienda apparirà sui maxischermi e sui led a bordocampo durante le partite che si svolgeranno all'Olimpico. In aggiunta, la società sta lavorando per ufficializzare nelle prossime settimane altre collaborazioni, che frutteranno un tesoretto di circa 5 milioni, in attesa di trovare un accordo anche per il main sponsor.