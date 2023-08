Friedkin: "Nessuna offerta per la società"

Sono settimane che a Roma circolano indiscrezioni relative a cordate arabe pronte a formulare un'offerta per l'acquisizione del club. Ieri l'imprenditore Follieri ha anticipato tutti, facendo sapere di aver offerto 840 milioni per rilevare la Roma, escludendo il progetto di Pietralata. La replica dei Friedkin non si è fatta attendere.

"AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l'acquisizione del club. Il Gruppo Friedkin comunica, inoltre, di non avere alcuna intenzione di cederlo [...]". Una nota decisa che ha portato alla risposta di Follieri, che invece ha confermato l'invio della Pec. L'idea dei Friedkin è quella di avviare un progetto quantomeno decennale e far diventare il club giallorosso un asset di successo del gruppo imprenditoriale Friedkin-Group.

(Il Messaggero)