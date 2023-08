Frenata Marcos Leonardo

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Si complica la pista Marcos Leonardo. Il centravanti brasiliano di proprietà del Santos da tempo è stato individuato da Tiago Pinto come obiettivo primario per rinforzare l’attacco giallorosso, orfano di Abraham e con il solo Belotti a disposizione. Ieri si è tenuta la conferenza di presentazione del nuovo tecnico dei Peixe, Diego Aguirre, interrogato anche sul futuro del classe 2003.

L’allenatore ha ribadito il periodo difficile del club, sottolineando come Marcos Leonardo sia fondamentale nelle gerarchie: "Ho bisogno di lui – ha affermato Aguirre – nessuno mette in dubbio che sia una star, è uno dei migliori giocatori della squadra. Non credo sia possibile che se ne vada al momento, anche perché non abbiamo un sostituto. Capisco la sua situazione, sono stato anch’io giocatore; quindi cercherò di aiutarlo a segnare tanto così da poter essere venduto successivamente per 30 milioni, anche perché la situazione del club è difficile". Il tecnico ha poi risposto a una domanda riguardante un colloquio con il calciatore, che, precedentemente all'intervista, non c’è stato: "Non l’ho ancora fatto, ma parlerò con lui. Farò di tutto per farlo stare bene, ma sono sicuro che se rimanesse potrebbe ottenere qualcosa di meglio".

Parole che lasciano presagire una chiusura definitiva dell’operazione, se non fosse per la volontà del giocatore che, insieme al suo entourage, continua a spingere per sbarcare nella Capitale non presentandosi nuovamente agli allenamenti. Un ulteriore segnale, tuttavia, arriva dalla cessione di Washington. Il classe 2005 ha infatti deciso di accettare l’offerta del Chelsea, con il club inglese – pronto a trasferirlo in prestito allo Strasburgo - che verserà nelle casse del Peixe circa 20 milioni. La Roma ha cominciato a sondare altri nomi nel mercato sudamericano con Tiago Pinto già a lavoro su più fronti. Il gm giallorosso rischia di farsi sfuggire anche Muriel: sul colombiano è piombato l’Eintracht Francoforte, che avrebbe intensificato i contratti con l’Atalanta per l’acquisto a titolo definitivo.

Ancora aperta invece la pista che porta a Zapata, ieri a segno con la Pergolettese insieme a Muriel e Scamacca. Per il centrocampo si continua a puntare Renato Sanches. Il portoghese dopo un colloquio con Luis Enrique e Campos, ieri è stato messo fuori rosa dal PSG e potrebbe così avvicinarsi il suo approdo nella Capitale. Prosegue il rebus riguardante Matic. Il serbo - che nei giorni scorsi ha trovato un accordo con il Rennes - ieri ha svolto lavoro individuale, con la Roma che non ha ancora ricevuto alcuna offerta dal club francese.