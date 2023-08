Festa Boreale per il ripescaggio in D «Un traguardo storico». E Bove esulta

Una D grande, che albeggia nel cielo dietro il Cupolone e i tetti di Roma. E' l'immagine che la Boreale ha scelto per annunciare l'avve nuto ripescaggio in serie D, ufficializzato venerdì sera dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. Un annuncio atteso, anche agognato per certi versi, che tardava ad arrivare, per colpa dell'estate calda del calcio di serie. B e serie C, che tra ricorsi e contro-ricorsi ancora attende di sapere quando partirà. La Boreale, invece, ora sa che il prossimo 3 settembre sarà nel roster del principale campionato dilettantistico nazionale, approdo mai riuscito prima allo storico club capitolino. (...) Dopo Danieli, la società è stata rilevata dall'attuale presidente Leandro Leonardi, che ha compiuto l'opera portando la squadra allo storico traguardo della serie D. Così, da quinta, sesta squadra romana, con questo salto di categoria la Boreale oggi diventa la quarta squadra di Roma, collocandosi alle spalle di Roma; Lazio e del Trastevere, altro pezzo di storia della Capitale che da anni è affacciata sulla serie D. «Questo salto di categoria è un premio per la società e i ragazzi. Siamo degli apprendisti della categoria e lo sappiamo. Saremo costretti a giocare ad Aranova perché gli impianti adatti a Roma non ci sono per tutti. La squadra sarà invece composta da una base giovane. Peccato che il ripescaggio sia arrivato tardi, perché alcuni giocat-ri, anche della Roma, non ci hanno potuto aspettare» (...) Un altro, e ben più famoso Edoardo, ha proptio spiccato il volo dalla Boreale Si tratta di Bove, centrocampista finito nelle grazie di Josè Mourinho alla Roma. Il ragazzo proprio dalla società viola ha spiccato il volo e alla società viola è ancora molto legato. Qualche settimana fa, l'ha addirittura affrontata da avversario, in una storica amichevole a Trigoria che ha celebrato (in anticipo) la promozione in serie D della Boreale. (...)

(Il Messaggero)