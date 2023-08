Falcao sulla strada della Roma: Pinto tratta con il Santos per Marcos Leonardo

Tutto sul 9, come se fosse la roulette. La partita del mercato romanista si gioca sul nome del (o dei) centravanti che Pinto riuscirà a mettere a disposizione di Mourinho. (...) In questo periodo Pinto è stato dietro a due obiettivi: Morata, il preferito di Mourinho (e di Dybala), e Scamacca, preferito dalla società perché più giovane e più sostenibile economicamente. Entrambi hanno dato la disponibilità a trasferirsi in giallorosso: sullo spagnolo però l’Atletico Madrid continua a chiedere 20 milioni per il cartellino, a cui bisogna aggiungere l’ingaggio (senza decreto crescita) che porterebbe l’operazione a circa 50 milioni. Troppi per i Friedkin. A fine mercato, e se si concretizzeranno almeno un paio di cessioni tra Ibanez, Spinazzola e Karsdorp, la situazione potrebbe cambiare: Mourinho per il suo pupillo sarebbe disponibile ad aspettare fino all’ultimo. (...) Per uscire dallo stallo, Pinto ha riallacciato i contatti con un vecchio pallino, il brasiliano Marcos Leonardo, classe 2003 del Santos (inseguito tempo fa anche dalla Lazio) per cui aveva già fatto un tentativo lo scorso maggio. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento e in queste ore la sua agente Rafaela Pimenta incontrerà il Santos – il cui d.s. è un certo Paulo Roberto Falcao – che vorrebbe prima trovare un sostituto (ma in Brasile il mercato in entrata chiude oggi), per capire se il club è disposto ad accettare la solita formula, cioè il prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Piace anche Arnautovic, che potrebbe rientrare in uno scambio con Solbakken. (...)

(corsera)