Ennesima frenata per Zapata: la Roma ha sempre meno tempo

Se non è uno stop definitivo, di sicuro è un pesante rallentamento. Ieri l’Atalanta ha fatto sapere alla Roma – e al calciatore – che Duvan Zapata non si muoverà verso Trigoria. La motivazione è duplice: da una parte non va ancora bene l’offerta di Tiago Pinto, pronto a mettere sul piatto cinque milioni di parte fissa e altrettanti di bonus, non facilmente raggiungibili secondo la società nerazzurra, che vorrebbe maggiori garanzie. Dall’altra Gasperini avrebbe bloccato la cessione del calciatore dopo l’infortunio di Touré e con Scamacca che ha bisogno di tempo per riprendere la forma migliore. Entrambe le condizioni possono cambiare entro la fine del mercato, perché Pinto potrebbe alzare l’offerta e l’Atalanta regalare al suo allenatore un sostituto all’altezza, ma con meno di una settimana di tempo a disposizione l’incastro sembra complicato e per questo i giallorossi pensano ad un piano alternativo. [...] Un altro giocatore accostato ai giallorossi è Moise Kean, che però la Juve cede solo a titolo definitivo e che piace al Fulham. Il suo passaggio in Inghilterra potrebbe liberare un posto in bianconero per Lukaku, che con la Juventus aveva raggiunto un accordo per uno stipendio da 11 milioni di euro. [...] Il tempo a disposizione è sempre di meno e Mou aspetta una promessa («Mi hanno detto che risolveranno il problema») che ricorderà di nuovo se la società non dovesse mantenerla. A Verona, sabato, si va avanti con il solo Belotti.

(corsera)