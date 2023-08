ElSha leader, Belotti a secco da 15 mesi in Serie A

Mancano 5 giorni al via della stagione: ecco piccoli e grandi numeri romanisti. Uno il ko di Mourinho alla prima giornata, considerando le squadre prese in carico sin dall'inizio del campionato: Tottenham-Everton 0-1 nel 2020. Il resto del suo strepitoso bilancio: 13 vittorie (2 su 2 con la Roma) e 7 pareggi.

15 i mesi da cui Belotti non segna in A, dopo il primo campionato senza gol della carriera. Suo il record negativo giallorosso di partite a secco per un attaccante (31) ma non di minuti giocati (1.134 contro i 1.543 senza reti di Renato nel 1988-89). (...)

58 i gol con la Roma di El Shaarawy, di gran lunga (+17 su Pellegrini) il leader della rosa. Il Faraone, 18° all time, ha nel mirino Mancini (ovviamente il brasiliano) a quota 59, Fasanelli a 60, De Rossi a 63, Vucinic a 64, Di Bartolomei a 67 e Voeller a 68. (...)

(corsera)