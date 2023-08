El Shaarawy cerca spazio

È un'opzione. Anzi, una signora opzione. Magari da giocarsi a partita in corso. Perché se a Verona l'idea di Mou (oggi in conferenza stampa alle ore 14) è quella di lanciare la formula fantasia (Aouar e Pellegrini insieme in mediana con Dybala vicino a Belotti in avanti) e magari non osare inizialmente troppo con gli esterni (favoriti Karsdorp e Zalewski), contro la Salernitana El Shaarawy ha faticato nel ruolo di seconda punta. E allora, la sensazione è che il Faraone possa tornare sulla fascia.

(Il Messaggero)