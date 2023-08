Ecco Rapetti, toccherà a lui sostituire Mou

Uno dei personaggi che stanno richiamando l'attenzione durante il ritiro portoghese della Roma è Stefano Rapetti, preparatore atletico di fiducia di Mourinho. Con quattro uomini dello staff squalificati - Mourinho più Foti, Nuno Santos e Salzarulo - sarà lui l'allenatore della Roma al debutto in campionato con la Salernitana, anche se la società dovrà individuare un tecnico dotato di patentino che figuri nella distinta.

Rapetti, 47 anni, ha incrociato per la prima volta Mourinho all'Inter quando lavorava per la Primavera ed era l'addetto al recupero degli infortunati, poi la promozione in prima squadra. Quindi altri tre anni all'Inter, le esperienze con Empoli e Sampdoria e Rapetti ha ritrovato Mourinho al Manchester United nel 2018, avventura durata poco dopo l'esonero di Mourinho. Dunque, Rapetti venne richiamato da Marco Giampaolo. Il portoghese, poi, ha pensato un'altra volta a Rapetti quando ha firmato per la Roma nel 2021.

Nella Roma Rapetti è responsabile della preparazione atletica con la qualifica di Head of Fitness e lavora in sintonia con i colleghi Ferrari e Lalin.

(Corsport)