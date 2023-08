Ecco perché serve l'altro centravanti

Nel giorno dell'esordio in campionato, con il suggestivo e commovente ritorno in panchina di Bruno Conti, Antonio Candreva ha rischiato di rovinare la festa dell'Olimpico, tutto esaurito anche all'inizio della nuova stagione. [...] Ma il Gallo ha cantato due volte, salvando la squadra giallorossa a otto minuti dalla fine. [...] La Roma deve ancora trovare i nuovi meccanismi, gli ultimi arrivati hanno bisogno di tempo per inserirsi. Ma i limiti di questa squadra, come un anno fa, quando chiuse con il nono attacco del campionato, restano le difficoltà nell'andare a segno [...].

In questi giorni la Roma attende l'arrivo di Zapata, ma il risveglio di Belotti è una straordinaria notizia per Mourinho. Alla fine il Gallo è rimasto in campo nonostante avesse speso tutto, tormentato anche dai crampi. In panchina non c'era il sostituto [...]. Con Belotti ritrovato la Roma potrà contare su due centravanti, che potranno darsi il cambio durante una stagione densa di impegni [...].

(corsport - G. D'Ubaldo)